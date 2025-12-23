Взрыв в Черкассах: в небе над областью сбили российскую ракету
В Черкассах прогремел взрыв — наши защитники нейтрализовали ракету.
Взрыв в Черкассах 23 декабря 2025 года
Днем в Черкассах прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с юга в направлении Черкасс летит беспилотный летательный аппарат.
По словам местных жителей, взрыв прозвучал практически одновременно с сиреной.
В соцсетях также пишут, что Черкассы, вероятно, подверглись атаке реактивного БпЛА со скоростью 300 км/час.
Позже, как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, наши защитники неба обезвредили российскую ракету в Черкасском районе. Предварительно, без последствий для инфраструктуры.
Напомним, сегодня днем наши силы обороны сбили в небе над Звенигородщиной еще один российский БпЛА. Пострадавших нет, при этом зафиксированы последствия от падения обломков и взрывных волн.
По предварительным данным, повреждены восемь домов.
Также известно, что в ночь на 23 декабря в Черкасской области были ликвидированы 8 российских ракет и 13 БпЛА. Звонков в экстренные службы относительно пострадавших не поступало.
На Уманщине обломками повреждено несколько жилых домов. На другой локации – крыша коммерческого здания частного предприятия.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 399-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Воздушное командование Захід