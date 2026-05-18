Не могли не знать: россияне атаковали три судна, одно из которых принадлежит Китаю
Российские войска атаковали три судна в украинских территориальных водах во время обстрела Украины 18 мая. Один из них — китайское с китайским экипажем.
Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Атака на китайское судно: что известно
В ночь на 18 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Во время атаки один из российских шахедов попал в китайское торговое судно, которое находилось в украинских территориальных водах.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что на борту находился китайский экипаж, а само судно должно было отправиться в Китай.
— Интересно, чем руководствовались россияне, когда они сегодня ночью решили Шахедом “оприходовать” китайское торговое судно в нашем море. Обошлось без жертв, но это что-то новое, — написал Плетенчук.
Позже он добавил новые подробности атаки.
— Ударить целенаправленно по китайскому судну с китайским экипажем перед поездкой в Китай (Владимира Путина, — Ред.). Да что вы знаете о “многоходовочке” российского диктатора. Такая она московская дипломатия, — заявил представитель ВМС.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по китайскому судну в своем обращении после массированной атаки РФ.
По словам главы государства, российские войска не могли не знать, какое именно гражданское судно находилось в море.
— Были попадания дронов в Одессе, и один из беспилотников ударил по судну, принадлежащему Китаю. Россияне не могли не знать, какое судно в море, — подчеркнул Зеленский.
Атака еще на два судна
Кроме того, в администрации морских портов Украины добавили, что во время движения по украинскому коридору были повреждены два гражданских судна под флагами Гвинеи-Бисау и Маршалловых Островов.
На обоих судах после попаданий возникли небольшие пожары, которые экипажи ликвидировали собственными силами.
— В результате попаданий на обоих судах возникли небольшие пожары, которые локализованы силами судовой команды. К счастью, пострадавших среди экипажей нет. Суда находятся на ходу и продолжили движение в порты, — уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
В дальнейшем суда продолжили движение в порты Большой Одессы.