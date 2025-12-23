Вибухи в Києві прогриміли зранку 23 грудня під час повітряної тривоги.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

Вибухи в Києві 23 грудня: що відомо

Перед тим як у столиці було чутно вибухи, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА з боку Бучі та Броварів у напрямку Києва, а також про загрозу застосування крилатих ракет.

За даними КМВА, сили протиповітряної оборони працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Святошинському районі уламки впали біля житлового будинку.

За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні пʼятого поверху.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що у будинках пошкоджене скління. Крім того, у квартирах є заблоковані люди.

Наразі відомо про двох постраждалих унаслідок вибухів у Києві 23 грудня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 399-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

