За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог в полном размере — 140 млн грн.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда и адвоката Андрея Ермака.

Внесение залога за Андрея Ермака: что известно

Как пишет Суспільне, после этого ВАКС должен выдать справку об уплате залога, на основе чего экс-глава Офиса президента будет выпущен из СИЗО.

После внесения залога за Андрея Ермака суд определил ряд процессуальных ограничений и обязанностей.

В частности, ему необходимо регулярно являться к следователям, прокурорам и в суд, а также не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения правоохранительных органов.

Кроме того, он обязан сообщать о любых изменениях места жительства или работы.

Отдельно предусмотрен запрет на контакт с другими фигурантами дела и свидетелями.

Также у него будут изъяты заграничные и дипломатические паспорта, которые передадут на хранение соответствующим органам.

Среди дополнительных мер контроля — обязанность носить электронное средство слежения.

Напомним, что по состоянию на 15 мая за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака подозревают в причастности к легализации более 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка под Киевом.

Часть определенного судом залога за него внесли еще 15 мая. В частности, около 30 млн грн внес бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров.

