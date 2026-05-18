За Андрея Ермака внесли 140 млн грн залога
За бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака внесли залог в полном размере — 140 млн грн.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда и адвоката Андрея Ермака.
Внесение залога за Андрея Ермака: что известно
Как пишет Суспільне, после этого ВАКС должен выдать справку об уплате залога, на основе чего экс-глава Офиса президента будет выпущен из СИЗО.
После внесения залога за Андрея Ермака суд определил ряд процессуальных ограничений и обязанностей.
В частности, ему необходимо регулярно являться к следователям, прокурорам и в суд, а также не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения правоохранительных органов.
Кроме того, он обязан сообщать о любых изменениях места жительства или работы.
Отдельно предусмотрен запрет на контакт с другими фигурантами дела и свидетелями.
Также у него будут изъяты заграничные и дипломатические паспорта, которые передадут на хранение соответствующим органам.
Среди дополнительных мер контроля — обязанность носить электронное средство слежения.
Напомним, что по состоянию на 15 мая за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака подозревают в причастности к легализации более 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка под Киевом.
Часть определенного судом залога за него внесли еще 15 мая. В частности, около 30 млн грн внес бывший тренер сборной Украины Сергей Ребров.