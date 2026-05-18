Андреа Мальдера – главный тренер сборной Украины по футболу
Итальянский специалист Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Он — первый иностранец на этой должности.
Об этом назначении сообщила пресс-служба Украинской футбольной ассоциации.
Андреа Мальдера — главный тренер сборной Украины
– Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных, – говорится в сообщении.
Контракт УАФ с Андреа Мальдерой рассчитан на два года с возможностью продления.
View this post on Instagram
Первыми матчами Мальдеры во главе сборной Украины станут товарищеский матч против Дании и, вероятно, против Польши.
Последним клубом в карьере Мальдеры был Марсель, который он покинул в феврале. Там он работал ассистентом Роберто Де Дзерби.
В период с 2016 по 2021 год Мальдера входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в национальной сборной Украины.
22 апреля УАФ объявила об отставке Сергея Реброва с поста главного тренера национальной сборной.
Он возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством Украина не вышла на чемпионат мира 2026 года, уступив Швеции (1:3) в матче плей-офф отбора.
В Лиге наций УЕФА украинцы финишировали вторыми в группе с Чехией, Грузией и Албанией. В плей-офф за выход в дивизион A команда проиграла Бельгии по сумме двух матчей. На Евро-2024 сборная Украины также не смогла преодолеть групповой этап.