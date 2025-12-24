Взрывы в Харькове прогремели днем 24 декабря в результате ракетной атаки РФ по ТЭЦ в ближайшем пригороде областного центра.

В результате удара погиб человек, есть пострадавшие, фиксируются перебои в работе энергосистемы.

Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и харьковский городской глава Игорь Терехов.

Россия атаковала ТЭЦ под Харьковом: что известно

Враг нанес серию прицельных ударов именно по ТЭЦ, что привело к существенному падению напряжения в Харькове.

Это непосредственно повлияло на теплоснабжение и работу городской инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосистемы временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы.

Транспортные службы работают над стабилизацией ситуации.

Движение харьковским метрополитеном восстановлено. В то же время в городе введены графики аварийных отключений электроэнергии, которые применяет Харьковоблэнерго.

В результате прицельного удара по объекту энергетической инфраструктуры погиб один человек.

Ранения различной степени тяжести получили 13 человек. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Сейчас все профильные службы проводят дефектацию оборудования и определяют реальный масштаб разрушений.

Там, где это технически возможно, Харьков переходит на режим “энергоострова”, чтобы минимизировать последствия атаки для жителей.

Последствия попаданий уточняются, работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 400-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

