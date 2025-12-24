Вдень 24 грудня РФ вдарили по Чернігову – ворожий дрон поцілив по багатоповерхівці.

Атака Чернігова 24 грудня 2025 року: що відомо

Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради і начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, близько 16:00 на території Чернігова було зафіксовано падіння російського дрона.

У результаті пошкоджено багатоповерхівку, почалася пожежа. Також горить авто.

Зі свого боку Брижинський зазначив, що це було пряме попадання в багатоповерхівку. В одній із квартир спалахнула пожежа.

Станом на 16:42 пожежу було ліквідовано. Постраждалих та загиблих немає.

У Чернігівській міськраді зазначили, що ворожий дрон влучив у бокову стіну шостого поверху багатоповерхівки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міськради розпочало обстеження пошкодженого майна. Відомо про вибиті вікна в багатоповерховій будівлі, по якій ударив дрон, і гуртожитку, що розташований неподалік.

На місці події облаштують “пункт незламності”, там поліцейські прийматимуть заяви від постраждалих.

У Чернігівобленерго повідомили, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб’єктів у Чернігівському районі. Знеструмлені абоненти міста Чернігова та низки населених пунктів Чернігівського району.

Зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

