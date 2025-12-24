Пряме влучання дрона в багатоповерхівку: РФ вдарила по Чернігову
- Близько 16:00 Чернігів зазнав атаки з боку РФ.
- Було пряме влучення дрона у багатоповерхівку, почалася пожежа.
- Постраждалих та загиблих, на щастя, немає.
Вдень 24 грудня РФ вдарили по Чернігову – ворожий дрон поцілив по багатоповерхівці.
Атака Чернігова 24 грудня 2025 року: що відомо
Як повідомляє прес-служба Чернігівської міськради і начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський у Telegram, близько 16:00 на території Чернігова було зафіксовано падіння російського дрона.
У результаті пошкоджено багатоповерхівку, почалася пожежа. Також горить авто.
Зі свого боку Брижинський зазначив, що це було пряме попадання в багатоповерхівку. В одній із квартир спалахнула пожежа.
Станом на 16:42 пожежу було ліквідовано. Постраждалих та загиблих немає.
У Чернігівській міськраді зазначили, що ворожий дрон влучив у бокову стіну шостого поверху багатоповерхівки.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Чернігівської міськради розпочало обстеження пошкодженого майна. Відомо про вибиті вікна в багатоповерховій будівлі, по якій ударив дрон, і гуртожитку, що розташований неподалік.
На місці події облаштують “пункт незламності”, там поліцейські прийматимуть заяви від постраждалих.
У Чернігівобленерго повідомили, що внаслідок російських обстрілів пошкоджено кілька важливих енергооб’єктів у Чернігівському районі. Знеструмлені абоненти міста Чернігова та низки населених пунктів Чернігівського району.
Зазначається, щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 400-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Дмитро Брижинський