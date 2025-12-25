В Ровенской области произошел конфликт с группой оповещения Сарненского районного ТЦК и СП. Один из граждан применил лом против работника ТЦК, в результате чего тот получил тяжелые травмы.

Конфликт с ТЦК в Ровенской области

Как сообщает Оперативное командование Запад Сухопутных войск ВСУ, это произошло 24 декабря 2025 года в Ровенской области.

По предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования правоохранителей о предъявлении документов, после чего скрылось на территории одного из ФЛП.

Сейчас смотрят

Однако в ситуацию вмешалась группа случайных прохожих, которые начали физически препятствовать правоохранителям, в частности, дергали за форменную одежду, выкрикивали нецензурную лексику и бросали палки.

В ОК Запад отмечают, что граждан Е. применил металлический предмет (лом), в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы — перелом ребра и ушибы паренхимы обоих легких.

Сейчас работник ТЦК находится в тяжелом состоянии. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Как в ОК Запад прокомментировали конфликт с ТЦК в Ровенской области

— Подчеркиваем, что произошедшее является прямым препятствованием законной деятельности Вооруженных сил Украины, соединенным с насилием в отношении военнослужащих, а уголовно наказуемые действия должны получить принципиальную правовую оценку, — говорится в сообщении.

В ОК Запад утверждают, что такая ситуация произошла исключительно из-за того, что часть граждан вовремя не выполнила мобилизационное законодательство в части обновления военно-учетных данных и уклонения от военной обязанности в условиях военного положения.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 350 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Все обстоятельства, роль каждого участника и квалификацию преступления должно установить следствие.

В ОК Запад Сухопутных войск подчеркнули, что держат под контролем ситуацию и напоминают, что насилие против военных – это преступление.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.