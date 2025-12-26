В ночь на 26 декабря события разворачивались сразу по нескольким направлениям.

Россия атаковала объект критической инфраструктуры на Волыни, в США резко осудили рождественские удары РФ по Украине, а также стало известно об ударе Соединенных Штатов по приказу президента Дональда Трампа по группировке ИГИЛ в Нигерии.

Между тем ВСУ предоставили информацию об операции по освобождению пяти сел в Днепропетровской области.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Волынскую область

Вечером 25 декабря российские войска нанесли удар беспилотниками по объекту критической инфраструктуры в Волынской области.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Иван Рудницкий. По его словам, удар был нанесен во время воздушной тревоги.

– Россия продолжает терроризировать украинцев. Во время воздушной тревоги враг атаковал объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, пострадавших и погибших нет, – отметил Рудницкий.

Информация о масштабах повреждений уточняется, соответствующие службы работают на месте.

Атака на Одессу

Ночью 36 декабря враг снова атаковал Одессу. Зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

В результате попадания беспилотника произошло возгорание. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Все соответствующие службы работают на месте, продолжается обследование прилегающей территории на предмет возможных повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов.

Атака на Николаев и район

Ночью 25 декабря враг атаковал Николаев и пригород несколькими ударными беспилотниками, предварительно — БпЛА типа Молния.

В результате атаки произошло частичное отключение электроэнергии абонентов в Николаевском районе. По состоянию на утро почти все потребители уже подключены.

По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет. Соответствующие службы работали на местах.

Кроме того, враг нанес удар по городу Очаков Николаевского района, предварительно из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрела повреждены 11 частных домов и восемь автомобилей. Пострадавших нет.

Обстрелы Никополя в Днепропетровской области

Вечером 25 декабря враг дважды атаковал Никополь Днепропетровской области.

Сначала российские войска направили на город FPV-дрон, после чего обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

По информации начальника Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, в регионе силы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник.

США нанесли удар по ИГИЛ в Нигерии

В ночь на 26 декабря Соединенные Штаты нанесли удар по группировке ИГИЛ на северо-западе Нигерии.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, удар был нанесен по его приказу как главнокомандующего.

Трамп заявил, что американские военные нанесли “мощный и смертельный удар” по боевикам, причастным к нападениям и массовым убийствам, в частности мирных христиан.

По его словам, Министерство обороны США выполнило серию “идеальных ударов”, которые способны осуществить только Соединенные Штаты.

Президент США подчеркнул, что его администрация не позволит радикальному исламскому терроризму процветать, и предупредил о готовности к новым ударам в случае продолжения атак со стороны ИГИЛ.

Сенаторы США осудили рождественские обстрелы Украины

Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий 25 декабря обнародовала совместное заявление с осуждением российских атак по Украине в рождественский период.

Документ опубликован на сайте Комитета по международным отношениям Сената США.

Сенаторы подчеркнули, что Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие, а Владимир Путин отверг такую возможность и приказал продолжать удары.

В заявлении подчеркивается, что атаки по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумах, Донецку и Кривом Рогу являются проявлением жестокой агрессии против мирного населения в праздничные дни. Сенаторы также выразили солидарность с украинцами, которые вынуждены встречать Рождество под обстрелами.

Миротворцы в Украине после войны

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ряд стран готовы направить миротворческие контингенты в Украину после завершения войны.

По его словам, о готовности к такому шагу заявили Великобритания, Франция, Германия и Турция.

Подоляк подчеркнул, что ключевыми вопросами остаются финансирование, координация и сдерживание России, а также отметил, что война РФ против Украины будет иметь долгосрочные системные последствия для всей Европы.

ВСУ освободили пять сел в Днепропетровской области

Украинские военные сообщили об освобождении пяти населенных пунктов в Днепропетровской области после длительной операции.

Как отметили в 225 отдельном штурмовом полку, операция по освобождению длилась более 100 суток и проходила осенью 2025 года при поддержке подразделений 20 армейского корпуса.

Были деоккупированы села Орестополь, Сосновка, Хорошее, Вороне и Новоселовка. В подразделении подчеркнули, что операция является уникальной: военные не только удерживали позиции более трех месяцев, но и постепенно продвигались вперед.

Все защитники, принимавшие участие в боях, представлены к государственным наградам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

