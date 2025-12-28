Российские войска нанесли удары по Славянску Донецкой области, в результате чего есть один погибший и четверо пострадавших.

Обстрел Славянска 28 декабря: какие последствия

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, 28 декабря 2025 года в 10:22 оккупанты сбросили ФАБ-250 с УМПК на город Славянск, которые попали по жилым домам.

Руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин уточнил, что россияне применили три авиабомбы, в результате чего полностью разрушены два частных дома, повреждены еще 42. Также изувечены четыре автомобиля.

Сейчас смотрят

В результате вражеского обстрела в Славянске один человек погиб и еще четверо ранены.

В прокуратуре рассказали, что во дворе собственного домовладения погиб 51-летний мужчина.

Ранены супруги в возрасте 74 и 78 лет, а также 88-летняя пенсионерка. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ушибы, ссадины. Еще у одной женщины 84 лет — острая реакция на стресс. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

— Очередной целенаправленный удар по гражданским — военное преступление россиян. Все последствия тщательно документируем. Россияне будут отвечать за все содеянное, — утверждает Вадим Филашкин.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

На месте работают все ответственные службы. Раненые получают необходимую медицинскую помощь. Прокуроры документируют преступления против гражданского населения, совершенные представителями Вооруженных сил России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.