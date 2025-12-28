Російські війська завдали ударів по Слов’янську Донецької області, внаслідок чого є один загиблий та четверо постраждалих.

Обстріл Слов’янська 28 грудня: які наслідки

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура, 28 грудня 2025 року о 10:22 окупанти скинули ФАБ-250 з УМПК на місто Словʼянськ, які поцілили по житлових будинках.

Керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін уточнив, що росіяни застосували три авіабомби, внаслідок чого повністю зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще 42. Також понівечено чотири автомобілі.

Внаслідок ворожого обстрілу в Слов’янську одна людина загинула і поранено ще четверо.

У прокуратурі розповіли, що на подвірʼї власного домоволодіння загинув 51-річний чоловік.

Поранено подружжя віком 74 та 78 років, а також 88-річну пенсіонерку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, забійні рани, садна. Ще в однієї жінки 84 років – гостра реакція на стрес. Потерпілим надано медичну допомогу.

– Черговий цілеспрямований удар по цивільних – воєнний злочин росіян. Усі наслідки ретельно документуємо. Росіяни відповідатимуть за все скоєне, – стверджує Вадим Філашкін.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 чинного Кримінального кодексу України).

На місці працюють всі відповідальні служби. Поранені отримують необхідну медичну допомогу. Прокурори документують злочини проти цивільного населення, вчинені представниками Збройних сил Росії.

