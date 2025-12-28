В 2025 году зафиксировано 90 комбинированных ударов по портовой инфраструктуре Украины. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Удары РФ по портовой инфраструктуре

По словам Кулебы, за последний год интенсивность ударов по портовой инфраструктуре Украины значительно увеличилась.

Он отметил, что Россия фактически ежедневно наносит ракетные и дронные удары по украинским портам, пытаясь уничтожить логистику, затруднить экспорт и подорвать продовольственную безопасность мира.

В частности, Кулеба привел пример, что за 2025 год зафиксировано 90 комбинированных ударов. Он обратил внимание, что это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в Одесской области с начала года прозвучало почти 800 воздушных тревог, утверждает Кулеба. А их общая продолжительность составляет более 30 дней, то есть больше месяца.

Поэтому наличие укрытий непосредственно на территории портов имеет принципиальное значение, поскольку они дают возможность работникам быстро перейти в безопасные места. Это особенно важно в случае обстрелов баллистикой, отметил Кулеба, которая долетает за несколько минут.

Он анонсировал, что Администрация морских портов Украины при поддержке партнеров расширяет сеть мобильных укрытий во всех портах Одесской и Николаевской областей. Уже установлено более 50 мобильных сооружений для защиты людей.

Кроме этого, количество стационарных укрытий в морских портах увеличилось до более 30.

Также продолжается отдельная работа по усилению защиты самих портов совместно с военными Сил обороны во взаимодействии с другими службами и международными партнерами, резюмировал Алексей Кулеба.

