В Харькове прогремели мощные взрывы — враг атаковал управляемыми авиабомбами пригород.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове сегодня, 1 января: что известно

По его словам, взрыв в Харькове, который слышали горожане, прогремел после удара управляемой авиабомбой.

Сейчас смотрят

— В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду, — сообщил Олег Синегубов.

На данный момент известно об одном пострадавшем, медики оказывают всю необходимую помощь.