Марта Бондаренко, редактор ленты
1 мин.
Прогремели взрывы в Харькове: враг ударил КАБом по пригороду
В Харькове прогремели мощные взрывы — враг атаковал управляемыми авиабомбами пригород.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове сегодня, 1 января: что известно
По его словам, взрыв в Харькове, который слышали горожане, прогремел после удара управляемой авиабомбой.
Сейчас смотрят
— В некоторых районах Харькова были слышны взрывы. По предварительной информации, враг нанес удар КАБ по пригороду, — сообщил Олег Синегубов.
На данный момент известно об одном пострадавшем, медики оказывают всю необходимую помощь.