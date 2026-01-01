Пролунав вибух у Каневі Черкаської області.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Вибух у Каневі сьогодні, 1 січня: що відомо

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста.

Зараз дивляться

У Telegram-каналах повідомляють про стовп густого диму після вибуху.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 408-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.