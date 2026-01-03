В ночь на 3 января (с 18:00 2 января) Россия осуществила очередную воздушную атаку по Украине, применив 95 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 3 января: что известно

Пуски БПЛА осуществлялись из направлений Миллерово, Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Кача, Чауда, Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 60 из примененных дронов составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 80 вражеских БПЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на восьми локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.

Данные о последствиях уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.