У ніч на 3 січня (із 18:00 2 січня) Росія здійснила чергову повітряну атаку по Україні, застосувавши 95 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 3 січня: що відомо

Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Кача, Чауда, Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 60 із застосованих дронів становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 80 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

Дані щодо наслідків уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 410-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.