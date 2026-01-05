Ночная атака на Киев: погиб человек, есть пострадавшие
Российские войска ночью 5 января осуществили очередную атаку на Киев.
О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Украины и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киев 5 января: что известно
В результате атаки на Киев в Оболонском районе города зафиксировано попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения с действующим стационарным отделением на уровне второго этажа.
В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
Сначала сообщалось об одной пострадавшей женщине, которой оказали помощь на месте, впоследствии количество пострадавших возросло до четырех человек, двое из них — в тяжелом состоянии.
Также известно, что из здания эвакуировали 25 человек.
Во время обследования помещений было обнаружено тело погибшего человека.
Как объяснил мэр города Виталий Кличко, мужчина находился на лечении в медицинском учреждении, когда его атаковала Россия.
В настоящее время окончательные последствия ночной атаки на Киев 5 января устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.