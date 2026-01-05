Российские войска ночью 5 января осуществили очередную атаку на Киев.

О последствиях атаки сообщили в ГСЧС Украины и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 5 января: что известно

В результате атаки на Киев в Оболонском районе города зафиксировано попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения с действующим стационарным отделением на уровне второго этажа.

В результате удара возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей женщине, которой оказали помощь на месте, впоследствии количество пострадавших возросло до четырех человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Также известно, что из здания эвакуировали 25 человек.

Во время обследования помещений было обнаружено тело погибшего человека.

Как объяснил мэр города Виталий Кличко, мужчина находился на лечении в медицинском учреждении, когда его атаковала Россия.

В настоящее время окончательные последствия ночной атаки на Киев 5 января устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.