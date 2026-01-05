В ночь на 5 января Россия осуществила очередную атаку на украинские города – под ударом оказались Киев и Харьков, есть погибший и пострадавшие.

Также этой ночью прозвучали резонансные международные заявления и сообщения о кровавых протестах в Иране.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Киев

В ночь на 5 января российские оккупанты совершили очередную воздушную атаку на Киев.

В Оболонском районе столицы зафиксировано прямое попадание в четырехэтажное здание медицинского учреждения.

Удар пришелся на уровень второго этажа, где функционировало стационарное отделение с пациентами.

В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Во время тщательного обследования помещений спасатели обнаружили тело погибшего человека.

По данным ГСЧС, из здания эвакуировали 25 человек. Еще трое человек получили ранения различной степени тяжести и нуждались в медицинской помощи.

Работы по ликвидации последствий атаки продолжались до утра.

Атака на Харьков

Поздно вечером 4 января прогремели взрывы в Харькове.

По сообщениям СМИ, находившихся в городе, жители слышали как минимум три мощных взрыва.

Перед этим Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников по восточным регионам.

На момент взрывов в Харькове и области продолжалась воздушная тревога.

Официальная информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Трамп не верит в “атаку” на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в утверждения российской стороны о якобы атаке Украины на резиденцию Владимира Путина.

По словам Трампа, определенные события могли происходить неподалеку, однако они не имели никакого отношения к самой резиденции.

Он подчеркнул, что не видит подтверждений заявлениям Кремля.

Напомним, ранее Россия обвинила Украину в попытке атаки резиденции Путина Валдай в Новгородской области с помощью десятков беспилотников.

В Кремле после этого заявили, что могут пересмотреть свою позицию по переговорам с США о прекращении войны.

Массовые протесты в Иране

В Иране по меньшей мере 16 человек погибли во время масштабных протестов, которые продолжаются уже около недели.

По данным правозащитных организаций, причиной беспорядков стал стремительный рост инфляции и углубление экономического кризиса.

Протесты охватили многие города страны и переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

Это самая масштабная волна протестов в Иране за последние три года.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян призвал Министерство внутренних дел действовать “доброжелательно и ответственно” и подчеркнул, что общество невозможно успокоить силовыми методами.

Власти также признали серьезные экономические проблемы и пообещали диалог, несмотря на продолжающиеся задержания участников протестов.

Трамп заявил, что США нужна Гренландия

Отдельно Дональд Трамп вернулся к теме Гренландии, заявив, что Соединенным Штатам она “абсолютно нужна” из соображений обороны.

По словам президента США, остров находится в зоне активности флотов России и Китая, что, по его мнению, создает угрозу национальной безопасности США.

Он не исключил никаких сценариев развития событий в будущем.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко отреагировала на эти заявления, назвав их неприемлемыми.

Она подчеркнула, что США не имеют права аннексировать ни одну из территорий Датского королевства, включая Гренландию.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.