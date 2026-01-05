Російські війська вночі 5 січня здійснили чергову атаку на Київ.

Про наслідки атаки повідомили у ДСНС України та очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ 5 січня: що відомо

Унаслідок атаки на Київ в Оболонському районі міста зафіксовано влучання у чотириповерхову будівлю медичного закладу з діючим стаціонарним відділенням на рівні другого поверху.

Унаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку, якій надали допомогу на місці, згодом кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб, двоє з них – у важкому стані.

Також відомо, що з будівлі евакуювали 25 осіб.

Під час обстеження приміщень було виявлено тіло загиблої людини.

Як пояснив мер міста Віталій Кличко, чоловік знаходився на лікуванні у медичному закладі, коли його атакувала Росія.

Наразі остаточні наслідки нічної атаки на Київ 5 січня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.