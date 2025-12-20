Сьогодні вдень близько 13:00 у Рівненській області на трасі Київ – Чоп у селі Біла Криниця сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

ДТП біля Рівного 20 грудня

Відомо, що під час аварії зіткнулося вісім автівок, внаслідок чого сталося загорання.

Наразі відомо про трьох постраждалих: рятувальники їх деблокували з автівки. Людей доставили до лікарні, де вони проходять обстеження.

Рух на трасі Київ – Чоп у напрямку столиці перекритий. Поліція просить водіїв врахувати інформацію під час планування маршруту.

