Правоохоронця з Рівненської області підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння та втечу з місця події.

Про це повідомляє ДБР.

Смертельна ДТП на Рівненщині: що відомо

За версією слідства, правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедисткою, яка рухалась у попутному напрямку.

– За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. 40-річна жінка, яка їхала на велосипеді, померла на місці події. Водій не викликав швидку допомогу та просто покинув місце події, – йдеться у повідомленні.

ДБР повідомляє, що правоохоронця затримали наступного дня у стані детоксикації від алкоголю.

Він відмовився проходити тест драгером тож наразі призначений аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові.

Фігуранту справи повідомили про підозру в експлуатації транспорту особою у стані алкогольного сп’яніння та вчиненні ДТП, яка спричинила смерть потерпілого, а також – у залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Нагадаємо, 20 грудня 2025 року на трасі біля Рівного зіткнулося 8 авто. Відомо про трьох постраждалих, яких довелось деблокувати з машин.