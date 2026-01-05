Ночью 5 января армия РФ нанесла удар по частной медицинской клинике в Оболонском районе Киева.

По данным СМИ, речь идет о клинике Медиком на Оболони, которая имеет многопрофильный стационар.

Удар по клинике Медиком в Киеве 5 января: что известно

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, попадание зафиксировали на уровне второго этажа. В стене здания образовалась дыра.

Как передал с места события в эфире общенационального телемарафона Єдині новини корреспондент Владислав Паливода, ориентировочно в половине третьего ночи вражеский беспилотник попал точно в палату стационара, где в то время находились люди.

– Палата, в которую попал беспилотник, разрушена полностью. Еще как минимум восемь подверглись разрушениям, – отметил корреспондент.

Повреждения на втором и третьем этаже, как отметила гендиректор Маргарита Малевая, ужасающие.

– Но самое ужасное, что на момент попадания в клинике находилось 26 пациентов. К сожалению, сто раз это повторяю, один пациент погиб. Молодой человек, – отметила гендиректор поврежденной частной клиники на Оболони.

Мужчине, жизнь которого оборвалась во время удара по клинике Медиком на Оболони, было 30 лет.

Его тело обнаружили во время обследования помещений после ликвидации пожара.

Еще три человека пострадали.

Две женщины в возрасте 97 и 77 лет отравились продуктами горения и были госпитализированы в другие медицинские учреждения. 42-летней женщине медицинскую помощь оказали на месте.

Двое человек, по словам городского главы Киева Виталия Кличко, находятся в тяжелом состоянии.

16 пациентов частной клиники в Оболонском районе Киева в настоящее время перевезены в коммунальные больницы столицы.

Зеленский об ударе по клинике на Оболони

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате ночной атаки российской армии в Киеве была поражена больница с действующим стационаром, из-за чего пациентов пришлось эвакуировать.

Он подчеркнул, что есть пострадавшие и погибший, и отметил, что Украина восстановит разрушенное медицинское учреждение.

Зеленский также отметил, что во время атаки РФ применила 165 ударных дронов, из которых около 100 были типа Shahed, и подчеркнул необходимость ежедневной поддержки партнеров в укреплении ПВО, производстве дронов-перехватчиков и обеспечении энергетической инфраструктуры.

По данным правоохранительных органов, тело мужчины 1951 года рождения обнаружили также после ликвидации пожара в частном жилом доме в Фастовском районе Киевской области.

В Киевской области в результате обстрела повреждены семь частных домов, одна многоэтажка, гаражи, автомобили, производственные и складские помещения, а также обесточен город Славутич.