Уночі 5 січня армія РФ завдала удару по приватній медичній клініці в Оболонському районі Києва.

За даними ЗМІ, ідеться про клініку Медіком на Оболоні, що має багатопрофільний стаціонар.

Удар по клініці Медіком у Києві 5 січня: що відомо

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, влучання зафіксували на рівні другого поверху. У стіні будівлі утворилася діра.

Як передав з місця події в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини кореспондент Владислав Паливода, орієнтовно о пів на третю ночі ворожий безпілотник влучив точнісінько в палату стаціонару, де на той час перебували люди.

– Палата, у яку поцілив безпілотник, зруйнована повністю. Ще щонайменше вісім зазнали руйнувань, – зазначив кореспондент.

Пошкодження на другому та третьому поверсі, як зауважила гендиректорка Маргарита Мальована, жахливі.

– Але найжахливіше, що на момент влучання у клініці було 26 пацієнтів. На жаль, сто разів це повторюю, один пацієнт загинув. Молодий чоловік, – зазначила гендиректорка пошкодженої приватної клініки на Оболоні.

Чоловіку, життя якого обірвалося під час удару по клініці Медіком на Оболоні, було 30 років.

Його тіло виявили під час обстеження приміщень після ліквідації пожежі.

Ще троє людей постраждали.

Дві жінки віком 97 та 77 років отруїлися продуктами горіння та були госпіталізовані до інших медичних установ. 42-річній жінці медичну допомогу надали на місці.

Двоє осіб, за словами міського голови Києва Віталія Кличка, перебувають у важкому стані.

16 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі Києва наразі перевезені до комунальних лікарень столиці.

Зеленський про удар по клініці на Оболоні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок нічної атаки російської армії у Києві було уражено лікарню з діючим стаціонаром, через що пацієнтів довелося евакуювати.

Він наголосив, що є постраждалі та загиблий, і зазначив, що Україна відновить зруйнований медичний заклад.

Зеленський також зазначив, що під час атаки РФ застосувала 165 ударних дронів, з яких близько 100 були типу Shahed, та наголосив на необхідності щоденної підтримки партнерів у посиленні ППО, виробництві дронів-перехоплювачів і забезпеченні енергетичної інфраструктури.

За даними правоохоронних органів, тіло чоловіка 1951 року народження виявили також після ліквідації пожежі у приватному житловому будинку у Фастівському районі Київської області.

На Київщині через обстріл пошкоджено сім приватних будинків, одну багатоповерхівку, гаражі, автомобілі, виробничі та складські приміщення, а також знеструмлено місто Славутич.