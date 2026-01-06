Сегодня, 6 января, в Пологовском районе Запорожской области трое полицейских получили ранения в результате атаки российского FPV-дрона.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, который в 10:50 предупредил об угрозе вражеских ударных беспилотников.

Атака дрона на полицейский автомобиль

Так, вражеский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль правоохранителей, который двигался по автодороге в Воздвижевке.

В результате атаки ранения получили трое полицейских — 46-летний и 29-летний мужчины и 41-летняя женщина. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки в Запорожской области 549 вражеских дронов различной модификации (преимущественно FPV) атаковали населенные пункты, а именно: Запорожье, Кушугум, Разумовку, Новониколаевку, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Щербаки, Гуляйполе, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Прилуки, Доброполье, Солодкое, Цветково.

Враг также обстрелял из реактивных систем залпового огня: семь обстрелов было нанесено по Малой Токмачке, Белогорью, Зеленому, Доброполью, Солодкому.

За сутки зафиксировано 30 сообщений о повреждении жилья, автомобилей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.