Российские войска сбросили на город Славянск Донецкой области управляемую бомбу, в результате чего пострадали семь человек.

Атака на Славянск 10 января: какие последствия

В Национальной полиции Украины рассказали о последствиях вражеской атаки на Славянск 10 января.

По информации правоохранителей, армия РФ сбросила на город управляемую бомбу мощностью 250 кг, которая попала в частный двор.

В результате обстрела в Славянске пострадали семь человек. Среди них: пять мужчин в возрасте от 37 до 58 лет и две женщины — 34 и 70 лет.

Как отмечается, полицейские-парамедики оказывали людям помощь и доставляли их в больницу.

В результате удара по Славянску повреждены пять многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж и автомобиль. Сейчас правоохранители документируют последствия атаки авиабомбой.

10 января российские войска атаковали Новоукраинку Запорожской области управляемыми авиабомбами, в результате чего получила ранения 51-летняя женщина, поврежден жилой дом и разрушены нежилые здания.

Фото : Нацполиция