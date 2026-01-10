В Киеве вводилось аварийное отключение электроэнергии. Останавливалась работа систем водоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта.

Почему вводили аварийные отключения света в Киеве

Обновлено в 13:00. В Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением, сообщило Министерство энергетики Украины.

Там отметили, что продолжают действовать экстренные отключения света в левобережных районах Киевской области, в частности, в Бориспольском и Броварском. Другие районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

— Спасибо нашим героям-энергетикам, которые возвращают свет и тепло в дома украинцев! Спасибо потребителям за терпение и понимание всей сложности ситуации! Призываем всех и каждого сохранять спокойствие и следить за официальной информацией, — говорится в сообщении.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что была проблема на одном из звеньев энергосистемы, поэтому в столице применяли экстренные отключения электричества по команде НЭК Укрэнерго.

По его словам, сейчас специалисты уже решили проблему, поэтому восстанавливается общее питание.

Как отметил Ткаченко, это даст возможность снять экстренные отключения электричества и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где продолжается работа по ликвидации последствий вражеских атак, все еще останутся ограничения.

В то же время начальник КГВА подчеркнул, что сейчас все силы действительно направлены на восстановление работоспособности систем.

Отключение света в Киеве: какая ситуация с поставками тепла

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко добавила, что продолжается восстановление энергоснабжения для жителей столицы и Киевской области.

На данный момент система теплоснабжения запущена. По словам Свириденко, теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск подачи непосредственно в дома. Полная подача тепла ожидается уже сегодня.

Однако ситуация с электроэнергией остается более сложной. Как объяснила Свириденко, правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. Но на левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения.

По ее словам, энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели. Премьер-министр призывает экономно потреблять электроэнергию во время восстановления энергосистемы после обстрелов.

— Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее увеличить объемы подачи электроэнергии. Проведена необходимая координация с генерирующими компаниями и всеми профильными службами. Правительство оказывает полную необходимую поддержку, — утверждает она.

Переход на плановые графики электроснабжения в Киеве ожидается до конца дня.

В то же время в Киевской области продолжаются восстановительные работы. Уже восстановлено энергоснабжение для 275 тыс. домов. Как отметила Свириденко, ожидается, что люди получат свет в домах уже до конца суток.

Аварийное отключение света в Киеве 10 января

По команде НЭК Укрэнерго, в Киеве вводилось аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) днем в субботу, 10 января.

Отмечалось, что в Киеве остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта. Энергетики проводили восстановительные работы.

В КГГА добавляли, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме и аварийных отключений света в Киеве временно остановился электротранспорт на левом и правом берегах.

Сообщалось, что коммунальное предприятие Киевпастранс запустил дублирующие автобусные маршруты.

В частности, вместо Борщаговского скоростного трамвая организовался автобусный маршрут № 3-Т, который следует от улицы Старовокзальная до Кольцевой дороги.

9 января в Киеве из систем сливали воду после массового ракетно-дронового обстрела со стороны России. Однако в КГГА утверждали, что это не означает длительное отсутствие тепла.