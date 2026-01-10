Російські війська скинули на місто Слов’янськ Донецької області керовану бомбу, внаслідок чого постраждали семеро людей.

Атака на Слов’янськ 10 січня: які наслідки

У Національній поліції України розповіли про наслідки ворожої атаки на Слов’янськ 10 січня.

За інформацією правоохоронців, армія РФ скинула на місто керовану бомбу потужністю 250 кг, яка влучила на приватне подвір’я.

Внаслідок обстрілу в Слов’янську постраждали семеро людей. Серед них: п’ятеро чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років.

Як зазначається, поліцейські-парамедики надавали людям допомогу та доставляли до лікарні.

Через удар по Слов’янську пошкоджено п’ять багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж та автомобіль. Наразі правоохоронці документують наслідки атаки авіабомбою.

10 січня російські війська атакували Новоукраїнку Запорізької області керованими авіабомбами, внаслідок чого дістала поранення 51-річна жінка, пошкоджено житловий будинок і зруйновано нежитлові будівлі.

Фото : Нацполіція