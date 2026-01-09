9 января поздно вечером в Киеве прогремели взрывы, сообщается о работе ПВО по российским дронам.

Взрывы в Киеве 9 января 2025 года: что известно

В 22:58 в столице была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о российских беспилотниках над городом.

— БпЛА на Киев с запада, — говорилось в сообщении.

В КГГА позже добавили, что в Киеве работает ПВО. Есть ли пострадавшие и разрушения пока не известно. Следим за ситуацией.

Напомним, что в ночь на 9 января Украина подверглась очередному массированному обстрелу со стороны РФ, страна-агрессор нанесла удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре Киева и других городов. Было применено более 240 дронов и 36 ракет. В столице — 4 погибших и 25 раненых.

В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро- и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации.

Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и понижение температуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.