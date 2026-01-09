Во время аварий в морозную погоду, когда временно прекращается циркуляция теплоносителя, слияние воды из домовых систем отопления является обязательным техническим действием, заявили в КГГА.

В Киеве из систем отопления сливают воду

В КГГА объясняют, что вода при минусовой температуре быстро замерзает, и само здренирование позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Важно:

слив воды не означает, что тепло будет отсутствовать длительное время;

такую ​​процедуру применяют даже тогда, когда отключение может занять несколько часов или сутки – это требование безопасности.

– Такие рекомендации Правительства действуют в Украине почти 20 лет и предусмотрены Правилами технической эксплуатации тепловых установок и сетей. Решение об оздренивании принимает лицо, ответственное за техническое состояние и эксплуатацию тепловых сетей предприятия по согласованию с энергоснабжающей организацией, — говорится в заявлении КГГА.

Напомним, что этой ночью, 9 января, Киев уже в четвертый раз подвергся массированному комбинированному обстрелу. И сегодняшняя ночная атака была самой масштабной с начала осени – враг выпустил по городу 36 ракет – баллистических и крылатых и почти 250 беспилотников.

В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет продолжаться восстановление тепла.

С ночи энергетики и другие городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации на объектах, не смотря на риски и непогоду.

Ситуация в Киеве чрезвычайно сложная, однако контролируемая с точки зрения систем жизнеобеспечения.

В КГГА призывают воздержаться от громких заявлений с шокирующими заголовками и не распространять дезинформацию, тогда как коммунальщики города рискуют жизнью и здоровьем, чтобы вернуть горожанам тепло.