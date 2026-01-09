9 січня пізно ввечері у Києві пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО по російських дронах.

Вибухи у Києві 9 січня 2025 року: що відомо

О 22:58 у столиці була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про російські безпілотники над містом.

– БпЛА на Київ із заходу, – йшлося у повідомленні.

У КМДА згодом додали, що у Києві працює ППО. Чи є постраждалі та руйнування поки що не відомо. Слідкуємо за ситуацією.

Нагадаємо, що у ніч на 9 січня Україна зазнала чергового масованого обстрілу з боку РФ, країна-агресор вдарила по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Було застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці — 4 загиблих і 25 поранених.

У Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.

Вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.