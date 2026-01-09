Вибухи у Києві: у столиці по дронах працює ППО
- У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу БпЛА для Києва із заходу.
- Згодом міський голова Віталій Кличко проінформував, що у столиці лунають вибухи - працює ППО.
9 січня пізно ввечері у Києві пролунали вибухи, повідомляється про роботу ППО по російських дронах.
Вибухи у Києві 9 січня 2025 року: що відомо
О 22:58 у столиці була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про російські безпілотники над містом.
– БпЛА на Київ із заходу, – йшлося у повідомленні.
У КМДА згодом додали, що у Києві працює ППО. Чи є постраждалі та руйнування поки що не відомо. Слідкуємо за ситуацією.
Нагадаємо, що у ніч на 9 січня Україна зазнала чергового масованого обстрілу з боку РФ, країна-агресор вдарила по житлових будинках і цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. Було застосовано понад 240 дронів і 36 ракет. У столиці — 4 загиблих і 25 поранених.
У Києві в окремих районах є перебої з електро- та водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній та об’єктів генерації.
Вимушено застосовуються аварійні та погодинні відключення, на тривалість яких впливає і зниження температури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.