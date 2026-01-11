Ночью 11 января российская армия осуществила атаку на Ровенскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Атака на Ровенскую область 11 января: что известно

По словам главы ОВА, на месте удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Какие именно объекты пострадали, в настоящее время уточняется.

По предварительной информации, люди во время атаки на Ровенскую область 11 января не пострадали.

На местах работают профильные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

В Сарненском и Варашском районах до сих пор объявлена воздушная тревога.

Защитники неба отмечают, что в настоящее время вражеские дроны держат курс на Сарны и Дубровицу.

Напомним, что во время ночной атаки на Украину Россия выпустила 154 ударных беспилотника, из которых 125 удалось сбить нашим защитникам.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 418-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.