Атака на Ровенскую область: в регионе повреждена гражданская инфраструктура
Ночью 11 января российская армия осуществила атаку на Ровенскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
Атака на Ровенскую область 11 января: что известно
По словам главы ОВА, на месте удара зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
Какие именно объекты пострадали, в настоящее время уточняется.
По предварительной информации, люди во время атаки на Ровенскую область 11 января не пострадали.
На местах работают профильные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.
В Сарненском и Варашском районах до сих пор объявлена воздушная тревога.
Защитники неба отмечают, что в настоящее время вражеские дроны держат курс на Сарны и Дубровицу.
Напомним, что во время ночной атаки на Украину Россия выпустила 154 ударных беспилотника, из которых 125 удалось сбить нашим защитникам.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 418-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.