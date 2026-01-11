11 січня російська армія здійснила атаку на Рівненську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Атака на Рівненську область 11 січня: що відомо

За словами очільника ОВА, на місці удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Зараз дивляться

Які саме об’єкти постраждали, наразі уточнюється.

За попередньою інформацією, люди під час атаки на Рівненську область 11 сіяна не постраждали.

На місцях працюють профільні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.

У Сарненському та Вараському районі досі оголошено повітряну тривогу.

Оборонці неба зазначають, що наразі ворожі дрони тримають курс на Сарни та Дубровицю.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну Росія випустила 154 ударні безпілотники, з яких 125 вдалося збили силам протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 418-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.