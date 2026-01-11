В ночь на 11 января (с 18:30 10 января) российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 11 января: что известно

Во время ночной атаки на Украину противник применил 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Пуски осуществлялись из районов Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского — с временно оккупированной территории АР Крым.

Около 110 беспилотников составляли Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 125 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на двух локациях.

Напомним, что в ночь на 11 января прогремели взрывы в Харькове.

По результатам проверки зафиксировано попадание БпЛА типа Шахед в землю на открытой территории Слободского района.

В результате взрывов разрушений и пострадавших нет.

В Воздушных силах ВСУ отмечают, что российская атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются вражеские БпЛА.