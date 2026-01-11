Ночная атака на Украину 11 января: сколько из 154 уничтожила ПВО
В ночь на 11 января (с 18:30 10 января) российские войска осуществили очередную воздушную атаку на Украину с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 11 января: что известно
Во время ночной атаки на Украину противник применил 154 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Пуски осуществлялись из районов Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска (РФ), а также из Гвардейского — с временно оккупированной территории АР Крым.
Около 110 беспилотников составляли Шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 125 вражеских БпЛА на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 22 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение сбитых дронов или их обломков на двух локациях.
Напомним, что в ночь на 11 января прогремели взрывы в Харькове.
По результатам проверки зафиксировано попадание БпЛА типа Шахед в землю на открытой территории Слободского района.
В результате взрывов разрушений и пострадавших нет.
В Воздушных силах ВСУ отмечают, что российская атака продолжается — в воздушном пространстве Украины остаются вражеские БпЛА.