На Буковине во время попытки незаконного прорыва государственной границы с Румынией водитель автомобиля Range Rover иностранной регистрации травмировал военнослужащего Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Попытка прорыва границы с Румынией на Буковине: что известно

По данным ведомства, пограничный наряд обнаружил внедорожник Range Rover, который двигался в направлении украинско-румынской границы.

Сейчас смотрят

Водитель проигнорировал законное требование остановиться и совершил опасный маневр в сторону пограничников.

Водитель пытался преодолеть линию инженерно-заградительных сооружений и незаконно выехать за пределы Украины.

Во время маневрирования он травмировал одного из пограничников, который получил тяжелые множественные телесные повреждения.

Пострадавшего прооперировали. В настоящее время угрозы его жизни нет.

После инцидента пограничники совместно с Национальной полицией нашли брошенное транспортное средство на окраине одного из населенных пунктов.

Впоследствии задержали и шесть человек, которые находились в автомобиле во время попытки прорыва.

Поиски водителя продолжаются.