На Буковині під час спроби незаконного прориву державного кордону з Румунією водій автомобіля Range Rover іноземної реєстрації травмував військовослужбовця Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Спроба прориву кордону з Румунією на Буковині: що відомо

За даними відомства, прикордонний наряд виявив позашляховик Range Rover, який рухався в напрямку українсько-румунського кордону.

Водій проігнорував законну вимогу зупинитися та здійснив небезпечний маневр у бік прикордонників.

Керманич намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд і незаконно виїхати за межі України.

Під час маневрування він травмував одного з прикордонників, який зазнав важких множинних тілесних ушкоджень.

Потерпілого прооперували. Наразі загрози його життю немає.

Після інциденту прикордонники спільно з Національною поліцією знайшли покинутий транспортний засіб на околиці одного з населених пунктів.

Згодом затримали і шістьох осіб, які перебували в авто під час спроби прориву.

Пошуки водія тривають.

