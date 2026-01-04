Определены кандидатуры на должность главы Госпогранслужбы – Зеленский
- Владимир Зеленский после совещания с главой МВД Игорем Клименко заявил об определении кандидатур на должность нового руководителя Государственной пограничной службы, назначение которого состоится в ближайшее время.
- Во время встречи они обсудили стратегию развития ведомства и отметили эффективность воинов-пограничников в выполнении боевых задач в составе Сил обороны.
Определены кандидатуры для назначения нового руководителя Государственной пограничной службы Украины. Назначение состоится в ближайшее время.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.
Когда назначат главу Госпогранслужбы
По словам главы государства, вместе с Клименко они определили кандидатуры для назначения нового главы Госпогранслужбы.
Владимир Зеленский анонсировал, что его назначение состоится в ближайшее время.
Как отметил президент, они обсудили дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины.
По его мнению, важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи.
Кроме того, во время совещания министр внутренних дел Украины доложил президенту о ситуации с безопасностью в регионах на сегодняшний день и ликвидации последствий российских ударов.
— ГСЧС Украины работает четко. Спасибо за это, — сказал Владимир Зеленский.
4 января Игорь Клименко сообщил, что Сергея Дейнеко назначат советником министра внутренних дел Украины. Он был главой Государственной пограничной службы с июня 2019 года.
Однако Сергей Дейнеко не покидает военную службу и после реабилитации вернется к боевой работе, утверждает глава МВД Украины.
2 января Владимир Зеленский анонсировал смену главы Госпогранслужбы Украины, отметив, что Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел.