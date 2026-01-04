Определены кандидатуры для назначения нового руководителя Государственной пограничной службы Украины. Назначение состоится в ближайшее время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

Когда назначат главу Госпогранслужбы

По словам главы государства, вместе с Клименко они определили кандидатуры для назначения нового главы Госпогранслужбы.

Владимир Зеленский анонсировал, что его назначение состоится в ближайшее время.

Как отметил президент, они обсудили дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины.

По его мнению, важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи.

Кроме того, во время совещания министр внутренних дел Украины доложил президенту о ситуации с безопасностью в регионах на сегодняшний день и ликвидации последствий российских ударов.

— ГСЧС Украины работает четко. Спасибо за это, — сказал Владимир Зеленский.

4 января Игорь Клименко сообщил, что Сергея Дейнеко назначат советником министра внутренних дел Украины. Он был главой Государственной пограничной службы с июня 2019 года.

Однако Сергей Дейнеко не покидает военную службу и после реабилитации вернется к боевой работе, утверждает глава МВД Украины.

2 января Владимир Зеленский анонсировал смену главы Госпогранслужбы Украины, отметив, что Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел.