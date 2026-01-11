Упродовж одного тижня Росія здійснила масовані удари по території України ударними безпілотниками, керованими авіаційними бомбами і ракетами різних типів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами глави держави, протягом тижня російська армія використала:

майже 1100 ударних дронів;

понад 890 керованих авіаційних бомб;

понад 50 ракет — балістичних, крилатих, а також балістику середньої дальності Орєшнік

Удари завдавалися по об’єктах, які не мають військового значення, зокрема по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках.

Президент наголосив, що Росія навмисно чекала морозної погоди, щоб посилити наслідки ударів для цивільного населення, залишаючи людей без світла, тепла та води.

Зеленський зазначив, що в багатьох регіонах досі зберігається складна ситуація після атак по критичній інфраструктурі.

Енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, відновлюючи електропостачання, тепло і воду.

Окремо президент подякував мобільним вогневим групам, підрозділам ППО та РЕБ, які щоденно і щоночі захищають Україну від повітряних атак.

– Саме зараз особливо важлива внутрішня стійкість і робота, щоб посилити наш захист. Потрібна стабільна підтримка України, нашого захисту, скоординована дипломатія заради миру. Дякую всім партнерам, які саме так працюють разом із нами, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Україну уночі проти 11 січня росіяни скерували 154 ударні БпЛА. Протиповітряна оборона збила 125 ворожих цілей.