Атака на Киев: в Соломенском районе возник пожар
В ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками.
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Атака на Киев 12 января: что известно
По словам Ткаченко, во время воздушной тревоги в столице работали силы противовоздушной обороны.
По предварительной информации, российский БПЛА попал в нежилое здание, что привело к возгоранию.
— В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БПЛА», — отметил Тимур Ткаченко.
В настоящее время информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
На месте работают соответствующие службы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.