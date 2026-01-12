В ночь на 12 января враг атаковал Киев ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киев 12 января: что известно

По словам Ткаченко, во время воздушной тревоги в столице работали силы противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

По предварительной информации, российский БПЛА попал в нежилое здание, что привело к возгоранию.

— В Соломенском районе пожар в нежилом здании в результате атаки БПЛА», — отметил Тимур Ткаченко.

В настоящее время информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

На месте работают соответствующие службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 419-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.