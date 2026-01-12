Спасатели ГСЧС за прошедшую неделю осуществили более 6000 выездов на чрезвычайные происшествия и спасли 173 человека.

Для быстрого реагирования в ГСЧС создали Энергетический отряд.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, отметив работу экстренных служб в усиленном режиме.

Сейчас смотрят

В ГСЧС создали Энергетический отряд

Самой сложной ситуацией остаются последствия российских обстрелов Киева и Киевской области.

Подразделения системы МВД непрерывно задействованы в восстановлении поврежденной инфраструктуры и оказании помощи жителям, пострадавшим от атак.

В пунктах несокрушимости постоянно работают психологи ГСЧС и полиции, которые помогают людям справиться со стрессом.

В наиболее пострадавших районах спасатели дополнительно развернули пневмокаркасные модули во дворах многоэтажных домов. Там граждане могут согреться, получить консультации и необходимую поддержку.

Отдельное внимание Клименко обратил на энергетическое обеспечение столицы.

– В столице ГСЧС установила генераторы для аварийного питания жилых домов, где восстановление еще продолжается. Дополнительные генераторы перебросили из других регионов – чтобы не ждать, а сразу реагировать на потребности. Для этого в ГСЧС создали отдельный Энергетический отряд, – отметил Игорь Клименко.

Параллельно полиция и спасатели помогают людям, оказавшимся в сложных условиях из-за непогоды. На дорогах и в населенных пунктах увеличено количество полицейских патрулей.

Глава МВД также напомнил, что в случае перебоев с мобильной связью вызов экстренных служб возможен через официальное приложение 112 Ukraine, которое работает через Wi-Fi в пунктах несокрушимости, укрытиях, больницах и других местах с доступом к интернету.

Учитывая прогнозируемые как минимум неделю сильных морозов, работа служб сосредоточена на том, чтобы люди прошли этот период в безопасности и с необходимой поддержкой. Силы МВД остаются в режиме повышенной готовности.