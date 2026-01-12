Рятувальники ДСНС за минулий тиждень здійснили понад 6000 виїздів на надзвичайні події та врятували 173 людини.

Для швидкого реагування у ДСНС створили Енергетичний загін.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, наголосивши на роботі екстрених служб у посиленому режимі.

Зараз дивляться

У ДСНС створили Енергетичний загін

Найскладнішою ситуацією залишаються наслідки російських обстрілів Києва та Київської області.

Підрозділи системи МВС безперервно залучені до відновлення пошкодженої інфраструктури та надання допомоги мешканцям, які постраждали від атак.

У пунктах незламності постійно працюють психологи ДСНС і поліції, які допомагають людям впоратися зі стресом.

У найбільш уражених районах рятувальники додатково розгорнули пневмокаркасні модулі у дворах багатоповерхових будинків. Там громадяни можуть зігрітися, отримати консультації та необхідну підтримку.

Окрему увагу Клименко звернув на енергетичне забезпечення столиці.

– У столиці ДСНС встановила генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває. Додаткові генератори перекинули з інших регіонів – щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для цього в ДСНС створили окремий Енергетичний загін, – зазначив Ігор Клименко.

Паралельно поліція та рятувальники допомагають людям, які опинилися у складних умовах через негоду. На дорогах і в населених пунктах збільшено кількість поліцейських патрулів.

Глава МВС також нагадав, що у разі перебоїв із мобільним зв’язком виклик екстрених служб можливий через офіційний застосунок 112 Ukraine, який працює через Wi-Fi у пунктах незламності, укриттях, лікарнях та інших місцях з доступом до інтернету.

З огляду на прогнозовані щонайменше тиждень сильних морозів, робота служб зосереджена на тому, щоб люди пройшли цей період у безпеці та з необхідною підтримкою. Сили МВС залишаються в режимі підвищеної готовності.