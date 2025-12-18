В Киеве 18 декабря установили первое мобильное укрытие. Столичная власть заверяет, что в дальнейшем количество таких укрытий в городе будет расти.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

В Киеве установили первое мобильное укрытие

Первое мобильное укрытие разместили по адресу ул. Милютенко, 19 на Лесном массиве в Деснянском районе столицы.

По словам Ткаченко, в этом районе ситуация с укрытиями для жителей является “чуть ли не самой сложной”.

Установленное укрытие стало первым в Украине мобильным укрытием, изготовленным в соответствии с государственными стандартами ДСТУ и официально сертифицированным ГСЧС с учетом потребностей инклюзивности.

Объект уже есть на карте укрытий.

— В настоящее время в районах продолжаются тендеры, поэтому работа продолжается, и мобильных укрытий в Киеве будет становиться больше. Спасибо ответственному бизнесу, который передал городу этот объект в постоянное пользование, — написал Ткаченко.

Глава КГВА отметил, что городские службы не стремятся брать на баланс новое укрытие, которое было установлено за внебюджетные средства.

— РГА обратилась к КП Киевский культурный кластер с инициативой установить укрытие возле кинотеатра с целью увеличения безопасного пространства, на что КП заверило, что возьмет объект на свой баланс. Однако после установки коммунальное предприятие предоставило официальный ответ, в котором отказалось отвечать за уход и содержание защитного сооружения, — отметил Ткаченко.

Фото: Тимур Ткаченко

