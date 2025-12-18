В Киеве установлено первое сертифицированное ГСЧС мобильное укрытие
- В Киеве установили первое мобильное укрытие, которое расположено на ул. Милютенко, 19 в Деснянском районе столицы.
- Это первое в Украине мобильное укрытие, изготовленное по стандартам ДСТУ, официально сертифицированное ГСЧС с учетом потребностей инклюзивности.
В Киеве 18 декабря установили первое мобильное укрытие. Столичная власть заверяет, что в дальнейшем количество таких укрытий в городе будет расти.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
В Киеве установили первое мобильное укрытие
Первое мобильное укрытие разместили по адресу ул. Милютенко, 19 на Лесном массиве в Деснянском районе столицы.
По словам Ткаченко, в этом районе ситуация с укрытиями для жителей является “чуть ли не самой сложной”.
Установленное укрытие стало первым в Украине мобильным укрытием, изготовленным в соответствии с государственными стандартами ДСТУ и официально сертифицированным ГСЧС с учетом потребностей инклюзивности.
Объект уже есть на карте укрытий.
— В настоящее время в районах продолжаются тендеры, поэтому работа продолжается, и мобильных укрытий в Киеве будет становиться больше. Спасибо ответственному бизнесу, который передал городу этот объект в постоянное пользование, — написал Ткаченко.
Глава КГВА отметил, что городские службы не стремятся брать на баланс новое укрытие, которое было установлено за внебюджетные средства.
— РГА обратилась к КП Киевский культурный кластер с инициативой установить укрытие возле кинотеатра с целью увеличения безопасного пространства, на что КП заверило, что возьмет объект на свой баланс. Однако после установки коммунальное предприятие предоставило официальный ответ, в котором отказалось отвечать за уход и содержание защитного сооружения, — отметил Ткаченко.
Фото: Тимур Ткаченко