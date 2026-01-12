В понедельник, 12 января, в результате дроновой атаки РФ раздаются взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Совета обороны города Кривой Рог Александр Вилкул.

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 12 января: что известно

Александр Вилкул подчеркнул, что взрывы в Кривом Роге сегодня, 12 января, происходят на фоне атаки Шахедов, которая все еще продолжается.

– Кривой Рог снова под шахедной атакой. Все слышали взрывы. Атакуют объекты инфраструктуры, – подчеркнул глава Совета обороны города.

В то же время Воздушные силы ВС Украины добавляют, что БпЛА летят в направлении Кривого Рога с юго-востока и юга.

Напомним, ночью 10 января российский враг атаковал беспилотниками Криворожский район Днепропетровской области.

Ночью на 12 января (с 18:00 11 января) российские войска атаковали Украину 156 дронами.

Между тем президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты об утверждении своих указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток.