У понеділок, 12 січня, унаслідок дронової атаки РФ лунають вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул.

Вибухи у Кривому Розі сьогодні, 12 січня: що відомо

Олександр Вілкул наголосив, що вибухи у Кривому Розі сьогодні, 12 січня, лунають на тлі атаки Шахедів, яка все ще триває.

– Кривий Ріг знову під шахедною атакою. Усі чули вибухи. Атакують об’єкти інфраструктури, – наголосив очільник Ради оборони міста.

Водночас Повітряні сили ЗС України додають, що БпЛА летять до Кривого Рогу з південного сходу та півдня.

Нагадаємо, уночі 10 січня російський ворог атакував безпілотниками Криворізький район Дніпропетровської області.

Уночі проти 12 січня (з 18:00 11 січня) російські війська атакували Україну 156 дронами.

Тим часом президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб.