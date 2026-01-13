Росія атакувала Кривий ріг та Криворізький район Дніпропетровської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

Атака на Кривий Ріг та район 13 січня: що відомо

За словами Ситниченка, атака на Кривий Ріг почалася ввечері 12 січня із застосуванням ударних безпілотників.

Уже вночі російські війська здійснили масовану атаку ракетами та БпЛА по Зеленодольській громаді Криворізького району.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа, понівечено об’єкти інфраструктури, два приватні будинки та газогін.

Поранення дістала 69-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої важкості.

У інших громадах Криворізького району протягом ночі лунали повітряні тривоги, однак минулося без надзвичайних подій.

Окрім того, Ситниченко повідомив, що в лікарні помер 67-річний постраждалий під час обстрілу Кривого Рогу 8 січня.

Атаки на інші райони Дніпропетровської області

Крім Криворіжжя, російські війська атакували й інші громади області.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, безпілотники противник спрямував на Васильківську громаду Синельниківського району.

Там травмовано 86-річного чоловіка, якого доправили до лікарні у стані середньої важкості.

Унаслідок атаки загорівся приватний будинок, ще один зазнав пошкоджень. Також понівечені господарська споруда, автомобіль, причіп і газогін.

У Солонянській громаді Дніпровського району внаслідок удару безпілотником пошкоджено житловий будинок.

На Нікопольщині ворог застосовував FPV-дрони, обстрілюючи сам районний центр, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади.

Унаслідок атак загорівся автомобіль, пошкоджено приватний будинок і лінію електропередачі.