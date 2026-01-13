ДТП с грузовиком на трассе Киев—Чоп: движение в направлении столицы перекрыто
- Вблизи населенного пункта Калиновка на 51-м километре трассы Киев — Чоп произошло ДТП с участием грузовика.
- Из-за аварии движение в направлении Киева перекрыто, а патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения и охрану места происшествия.
На 51-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства вблизи населенного пункта Калиновка.
ДТП на трассе Киев-Чоп 13 января
В Патрульной полиции Киевской области рассказали подробности ДТП на трассе М-06 Киев — Чоп, которое произошло 13 января.
Отмечается, что в настоящее время перекрыто движение транспортных средств в направлении города Киева.
По информации правоохранителей, патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия.
В Национальной полиции призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Там отмечают, что необходимо планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.
7 января в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. В результате столкновения транспортных средств было затруднено движение в направлении Вышгорода, поэтому патрульные организовали объезд по встречной полосе движения.
Фото: Патрульная полиция Киевской области