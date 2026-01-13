На 51-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства вблизи населенного пункта Калиновка.

ДТП на трассе Киев-Чоп 13 января

В Патрульной полиции Киевской области рассказали подробности ДТП на трассе М-06 Киев — Чоп, которое произошло 13 января.

Отмечается, что в настоящее время перекрыто движение транспортных средств в направлении города Киева.

По информации правоохранителей, патрульные регулируют дорожное движение и обеспечивают охрану места происшествия.

В Национальной полиции призывают водителей быть внимательными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Там отмечают, что необходимо планировать маршрут своих поездок с учетом этой информации.

7 января в Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей на улице Днепроводской. В результате столкновения транспортных средств было затруднено движение в направлении Вышгорода, поэтому патрульные организовали объезд по встречной полосе движения.

Фото: Патрульная полиция Киевской области