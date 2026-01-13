ДТП із вантажівкою на трасі Київ—Чоп: рух у напрямку столиці перекрито
- Поблизу населеного пункту Калинівка на 51-му кілометрі траси Київ — Чоп сталася ДТП за участі вантажівки.
- Через аварію рух у напрямку Києва перекритий, а патрульні забезпечують регулювання дорожнього руху та охорону місця події.
На 51-му кілометрі автодороги М-06 Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного транспортного засобу поблизу населеного пункту Калинівка.
ДТП на трасі Київ-Чоп 13 січня
У Патрульній поліції Київської області розповіли подробиці ДТП на трасі М-06 Київ — Чоп, яка відбулася 13 січня.
Зазначається, що наразі перекритий рух транспортних засобів у напрямку міста Києва.
За інформацією правоохоронців, патрульні регулюють дорожній рух та забезпечують охорону місця події.
У Національній поліції закликають водіїв бути уважними за кермом та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Там наголошують, що необхідно планувати маршрут своїх поїздок з урахуванням цієї інформації.
7 січня у Києві сталася ДТП за участю 13 автомобілів на вулиці Дніпроводській. Внаслідок зіткнення транспортних засобів був ускладнений рух у напрямку Вишгорода, тому патрульні організували об’їзд зустрічною смугою руху.
Фото: Патрульна поліція Київської області