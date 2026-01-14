Иранский сухогруз Rona тонет в Каспийском море. Он ходил по тому же маршруту, что и судна-перевозчики оружия из Ирана на Россию.

По какой причине сухогруз в Каспийском море начал тонуть пока не сообщается.

Государственными органами Туркменистана были предприняты все необходимые меры по спасению людей, пишут СМИ.

На судне находились 14 человек. В результате своевременно проведенных мероприятий все они были спасены. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.

В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами.

Сухогруз Rona с октября 2024-го по декабрь 2025-го 20 раз заходило в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Судно заходило туда из иранских портов. Сухогруз выполнял очередной рейс до российского города Астрахань.

К слову, в Черном море дроны атаковали три нефтяных танкера, направлявшиеся к российскому терминалу для погрузки казахстанской сырой нефти.

Эти нападения угрожают ростом расходов на страхование и логистику в регионе, через который проходит более 2% мирового экспорта нефти.