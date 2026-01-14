Могло везти оружие Ирана в РФ: в Каспийском море тонет сухогруз
По какой причине сухогруз в Каспийском море начал тонуть пока не сообщается.
Государственными органами Туркменистана были предприняты все необходимые меры по спасению людей, пишут СМИ.
На судне находились 14 человек. В результате своевременно проведенных мероприятий все они были спасены. По предварительной информации, это граждане Ирана и Индии.
В настоящее время туркменской стороной проводятся соответствующие процедуры, предусмотренные международными правилами.
Сухогруз Rona с октября 2024-го по декабрь 2025-го 20 раз заходило в порты Астрахани, Махачкалы и Азова. Судно заходило туда из иранских портов. Сухогруз выполнял очередной рейс до российского города Астрахань.
