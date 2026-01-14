Іранське суховантажне судно Rona тоне у Каспійському морі. Воно ходило тим же маршрутом, що і судна-перевізники зброї з Ірану на Росію.

У Каспійському морі тоне іранське суховантажне судно Rona

За якої причини суховантажне судно у Каспійському морі почало тонути наразі не повідомляється.

Державними органами Туркменістану було вжито всіх необхідних заходів для порятунку людей, пишуть ЗМІ.

На судні перебувало 14 осіб. Внаслідок своєчасно проведених заходів всі вони були врятовані. За попередньою інформацією, це громадяни Ірану та Індії.

Наразі туркменською стороною проводяться відповідні процедури, передбачені міжнародними правилами.

Суховантаж Rona з жовтня 2024-го по грудень 2025-го 20 разів заходило до портів Астрахані, Махачкали та Азова. Судно заходило туди з іранських портів. Суховантаж виконував черговий рейс до російського міста Астрахань.

До речі, нещодавно у Чорному морі дрони атакували три нафтові танкери, що прямували до російського термінала для завантаження казахстанської сирої нафти.

Ці напади загрожують зростанням витрат на страхування та логістику в регіоні, через який проходить понад 2% світового експорту нафти.