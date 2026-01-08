7 января возле побережья Турции в Черном море дрон атаковал нефтяной танкер, который направлялся в Россию.

Атака на нефтяной танкер в Черном море

Танкер попал под обстрел дронов 7 января, пишет турецкая газета Ortadoğu.

Речь идет о судне ELBUS, которое под флагом Палау двигалось примерно в 30 милях от побережья турецкого округа Абана провинции Кастамону.

Сообщается, что в результате атаки была поражена верхняя часть танкера. Однако предварительно ни один член экипажа не пострадал.

Сейчас судно находится на якорной стоянке возле турецкого города Инеболу. Туда оно дошло собственным ходом.

Данные системы автоматической идентификации (AIS) показывают, что танкер ELBUS после атаки резко изменил курс и повернул в сторону турецкого побережья.

Танкер ELBUS построили в 2005 году. Он предназначен для перевозки больших объемов сырой нефти. Его длина почти 275 метров, а ширина 48 метров. Полная грузоподъемность судна (дедвейт) — почти 160 тыс. тонн.

К слову, ранее в ЦПД сообщили, что с начала войны Россия создала теневой флот из более чем 1240 старых танкеров, что позволяет ей обходить международные санкции.