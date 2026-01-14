Сегодня, 14 января, российские дроны атаковали Сумы – зафиксировано попадание беспилотников в Ковпаковском районе города.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Атака на Сумы сегодня, 14 января: что известно

По словам Олега Григорова, вражеские дроны прицельно ударили по гражданской инфраструктуре Сум.

Сейчас смотрят

Предварительно, атака прошла без погибших и пострадавших. Однако есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, а также четырех автомобилей.

Позже Олег Григоров сообщил, что двое гражданских обратились за медицинской помощью после атаки дронов по Сумам.

– Это мужчина и женщина, которые находились вблизи места попадания. Предварительно, у них – острая реакция на стресс. Их госпитализировали, обследуют и оказывают необходимую медицинскую помощь, – подчеркнул глава ОВА.

Вчера, 13 января, один вражеский беспилотник нанес удар по гражданской инфраструктуре в Сумах. В результате взрыва в Ковпаковском районе произошел пожар. Предварительно, люди не пострадали. Однако взрывами повреждены нежилые помещения и гражданские автомобили.

В течение дня оккупанты интенсивно атаковали дронами Сумы и населенные пункты Сумской общины.

За прошедшие сутки в Сумской общине в результате удара БПЛА пострадал 65-летний мужчина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА